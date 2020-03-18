Украинцам на карантине выплатят 50% зарплаты: все детали

Компенсация зарплат из-за карантина (коллаж: РБК-Украина)

Украинцам компенсируют 50% утраченного заработка за время самоизоляции под меднаблюдением и в больницах

Карантин в Украине из-за коронавируса введен с 12 марта до 3 апреля, и ограничительные меры для граждан учитывают самоизоляцию на трехнедельный срок. Работающие украинцы, находящиеся на обсервации, смогут получить денежную компенсацию в размере 50% от заработной платы, и в Фонде социального страхования разъяснили механизм предоставления выплат.

По словам директора исполнительной дирекции Фонда Елены Думы, перечень страховых случаев был расширен ведомством на период карантина, и право на компенсацию утраченного заработка от Фонда теперь имеют все работающие на период пребывания в спецучреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем.

Помощь от Фонда по этому страховому случаю составит 50% от средней заработной платы застрахованного лица независимо от продолжительности страхового стажа и будет финансироваться, начиная с 6-го дня нетрудоспособности (первые 5 дней оплачиваются за счет средств работодателя). Об этом передали в пресс-службе ФССУ.

Отмечается, что выплаты Фонд будет осуществлять на основании выданного застрахованному лицу листка нетрудоспособности. Так, в контексте потребности минимизировать контакты, Дума подчеркнула большую актуальность внедрения электронных больничных, что сейчас уже находятся на финальном этапе.

"Процедура получения больничных будет упрощена и станет прозрачной", - говорит она.

Изменения внесены в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который Верховная Рада приняла 17 марта. Они вступят в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования закона.

Отмечается, что компенсация осуществляется Фондом в случае самоизоляции под медицинским наблюдением или пребывания в больнице в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

Как сообщалось, в Украине из-за карантина власти решили изменить законодательство на время ограничительных мер - новшества направлены на социальную защиту граждан.