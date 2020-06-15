Украинцев решили обезопасить от "бонусов и выигрышей": что это значит

Браузер Chrome уже вскоре начнет блокировать уведомления от сайтов, которые, по мнению Google, используются не по назначению или злоупотребляют привилегией выдачи предупреждений.

Начиная с новой версии Chrome 84, выпуск которой запланирован на 14 июля, искусственный интеллект браузера будет заносить подозрительный и явно предназначенный для обмана пользователей трафик в черный список. Это коснется в том числе и интернет-ресурсов Украины.

Уведомления подозрительных сайтов, пишет Computerworld, будут добавлены в своеобразную область карантина, которую Google ранее определил как "тихий пользовательский интерфейс". Таким образом, после выявления подозрительного сайта, в браузере появится предупреждение, сообщающее пользователю, что веб-страница может являться вредоносной. А потом, при согласии пользователя, все уведомления с этого сайта будут игнорироваться самим браузером Chrome.

"Уведомления злоумышленников - это одна из самых распространенных жалоб пользователей на Chrome", - написал менеджер по продуктам Google Пи Джей МакЛахлан в блоге компании.

Он утверждал, что большая часть таких уведомлений происходит от небольшого количества вредоносных сайтов, которые под прикрытием предоставления дополнительной, интересующей пользователя информации производят фишинговые атаки.

Вот так выглядят вредоносные уведомления в Chrome (gomel-sat.bz)

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