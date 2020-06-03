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Google грозит штраф в 5 млрд долларов за незаконный сбор персональных данных

Новости » Телеком & IT     03.06.2020 - 10:51
Google грозит штраф в 5 млрд долларов за незаконный сбор персональных данных
Фото: Google (pixabay.com)

Компанию обвинили в тайном сборе данных пользователей, которые заходили на сайты в анонимном режиме

Против американской корпорации Google в федеральный суд Калифорнии (США) подали иск из-за тайного сбора персональных данных пользователей. Компании грозит штраф в размере 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно иску, компания проводила незаконный сбор данных миллионов пользователей с помощью сервиса для создания статистики посещения сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager, а также других приложений, в том числе и установленные на смартфонах. При этом сбор данных проводился даже в режиме анонимного просмотра.

"Google не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически от каждого американца с компьютером или телефоном", - говорится в иске.

За иском стоят миллионы пользователей, которые с 1 июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов. За каждого пользователя, чьи права суд признает нарушенными, просят 5 тысяч долларов компенсации.

При этом в самой компании заявили, что четко указывают информацию о том, что, несмотря на анонимный режим, может проводиться сбор персональных данных.

Напомним, в сентябре 2019 года Google договорился, что заплатит 170 миллионов долларов штрафа за сбор персональных данных детей сервисом YouTube.

Также сообщалось, что в конце 2019 года в последней версии браузера Google Chrome произошла утечка паролей пользователей.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины штрафGoogleперсональные данные
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