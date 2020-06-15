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Украинцев решили обезопасить от "бонусов и выигрышей": что это значит

STYLERНовости науки    15.06.2020 - 15:00
Украинцев решили обезопасить от "бонусов и выигрышей": что это значит
Украинцев ждет нововведение в популярном браузере от Google (фото: pixabay.com)

Вредоносные уведомления в Google больше не являются угрозой для украинцев

Браузер Chrome уже вскоре начнет блокировать уведомления от сайтов, которые, по мнению Google, используются не по назначению или злоупотребляют привилегией выдачи предупреждений.

Начиная с новой версии Chrome 84, выпуск которой запланирован на 14 июля, искусственный интеллект браузера будет заносить подозрительный и явно предназначенный для обмана пользователей трафик в черный список. Это коснется в том числе и интернет-ресурсов Украины.

Уведомления подозрительных сайтов, пишет Computerworld, будут добавлены в своеобразную область карантина, которую Google ранее определил как "тихий пользовательский интерфейс". Таким образом, после выявления подозрительного сайта, в браузере появится предупреждение, сообщающее пользователю, что веб-страница может являться вредоносной. А потом, при согласии пользователя, все уведомления с этого сайта будут игнорироваться самим браузером Chrome.

"Уведомления злоумышленников - это одна из самых распространенных жалоб пользователей на Chrome", - написал менеджер по продуктам Google Пи Джей МакЛахлан в блоге компании.

Он утверждал, что большая часть таких уведомлений происходит от небольшого количества вредоносных сайтов, которые под прикрытием предоставления дополнительной, интересующей пользователя информации производят фишинговые атаки.

Украинцев решили обезопасить от &quot;бонусов и выигрышей&quot;: что это значит

Украинцев решили обезопасить от &quot;бонусов и выигрышей&quot;: что это значит

Вот так выглядят вредоносные уведомления в Chrome (gomel-sat.bz)

Ранее мы писали о том, что Google грозит штраф в 5 млрд долларов за незаконный сбор персональных данных.

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины Google
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