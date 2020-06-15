Українців вирішили убезпечити від "бонусів і виграшів": що це значить

Українців чекає нововведення в популярному браузері від Google (фото: pixabay.com)

Шкідливі повідомлення у Google більше не є загрозою для українців

Браузер Chrome вже незабаром почне блокувати повідомлення від сайтів, які, на думку Google, використовуються не за призначенням або зловживають привілеєм видачі попереджень.

Починаючи з нової версії Chrome 84, випуск якої запланований на 14 липня, штучний інтелект браузера буде заносити підозрілий і явно призначений для обману користувачів трафік у чорний список. Це торкнеться в тому числі і інтернет-ресурсів України.

Повідомлення підозрілих сайтів, пише Computerworld, будуть додані в своєрідну область карантину, яку раніше Google визначив як "тихий користувальницький інтерфейс". Таким чином, після виявлення підозрілого сайту в браузері з'явиться попередження, яке повідомлятиме користувачеві, що веб-сторінка може бути шкідливою. А потім, за згодою користувача, усі повідомлення з сайту будуть ігноруватися самим браузером Chrome.

"Повідомлення зловмисників - це одна з найпоширеніших скарг користувачів на Chrome", - написав менеджер по продуктах Google Пі Джей МакЛахлан в блозі компанії.

Він стверджував, що велика частина таких повідомлень походить від невеликої кількості шкідливих сайтів, які під прикриттям надання додаткової інформації, яка цікавить користувача, продукують фішингові атаки.

Ось так виглядають шкідливі повідомлення в Chrome (gomel-sat.bz)

Раніше ми писали про те, що Google загрожує штраф в 5 млрд доларів за незаконний збір персональних даних.

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Автор: Марія Бойко