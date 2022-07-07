Украинцев просят помочь военным, где продолжаются адские бои: что нужно

Волонеры просят о помощи для фронта (коллаж РБК-Украина)

Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор на дрон с тепловизором для защитников Украины, которые находятся на тяжелом направлении.

Об этом Юсупова сообщила на своей странице в Facebook и разместила банковские реквизиты для сбора средств.

Военным необходим дрон Autel Lite за 54 тыс. и дрон с тепловизором за 300 тыс. По словам волонтера, ночью работает вражеская арта и нужны дроны, которые будут корректировать огонь по врагу. Также за неделю волонтер приобрела за военных: Autel Evo II Dual Rugged Bundle - 255 тыс.;

Autel Evo II Dual Enterprise Rugged - 300 тыс.;

ВАК - аппарат для тяжелораненых и расходники к нему - 93 тыс грн.

Прицел Pulsar - 53 тыс. грн. Украинский волонтер просит о помощи для военных (facebook.com/nataliiayusupova) "Мои дорогие люди, очень прошу помочь с потребностями. Кто как может 5, 30, 50, 100 грн, каждая копейка, это помощь", - написала Юсупова. Реквизиты для помощи Paypal pp@nataliiayusupova.name. 5168752017223390 Приват, Юсупова Наталья 4149499374344032 Приват, Юсупова 5375411504293973 Монобанк 5358385320002464 Монобанк.