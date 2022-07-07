Украинцев просят помочь военным, где продолжаются адские бои: что нужно
Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор на дрон с тепловизором для защитников Украины, которые находятся на тяжелом направлении.
Об этом Юсупова сообщила на своей странице в Facebook и разместила банковские реквизиты для сбора средств.
Военным необходим дрон Autel Lite за 54 тыс. и дрон с тепловизором за 300 тыс.
По словам волонтера, ночью работает вражеская арта и нужны дроны, которые будут корректировать огонь по врагу.
Также за неделю волонтер приобрела за военных:
- Autel Evo II Dual Rugged Bundle - 255 тыс.;
- Autel Evo II Dual Enterprise Rugged - 300 тыс.;
- ВАК - аппарат для тяжелораненых и расходники к нему - 93 тыс грн.
- Прицел Pulsar - 53 тыс. грн.
Украинский волонтер просит о помощи для военных (facebook.com/nataliiayusupova)
"Мои дорогие люди, очень прошу помочь с потребностями. Кто как может 5, 30, 50, 100 грн, каждая копейка, это помощь", - написала Юсупова.
Реквизиты для помощи
Paypal
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 Приват, Юсупова Наталья
4149499374344032 Приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк
5358385320002464 Монобанк.
Ранее мы писали, что волонтеры также собирают средства на нужды защитников Украины в Донецкой области.
А также рассказывали, что украинские защитники показали, как с помощью дронов уничтожают позиции врага.