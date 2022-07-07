Українців просять допомогти військовим, де тривають пекельні бої: що потрібно

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір на дрон з тепловізором для захисників України, які знаходяться на важкому напрямку.

Про це Юсупова повідомила на своїй сторінці в Facebook і розмістила банківські реквізити для збору коштів.

"Мої дорогі люди, дуже прошу допомогти з потребами. Хто як може 5, 30, 50, 100 грн, кожна копійка, це допомога", - написала Юсупова.

Український волонтер просить про допомогу для військових (facebook.com/nataliiayusupova)

Також за тиждень волонтер придбала за військових:

За словами волонтера, вночі працює ворожа арта і потрібні дрони, які будуть коректувати вогонь по ворогу.

Військовим необхідний дрон Autel Lite за 54 тис. та дрон з тепловізором за 300 тис.

Раніше ми писали, що волонтери також збирають кошти на потреби Захисників України у Донецькій області.

А також розповідали, що українські захисники показали, як за допомогою дронів знищують позиції ворога.