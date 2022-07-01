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Там идут ожесточенные бои: волонтеры объявили срочный сбор на потребности военных

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Пятница 01 июля 2022 13:09
Там идут ожесточенные бои: волонтеры объявили срочный сбор на потребности военных Волонеры просят о помощи для фронта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор на дрон с тепловизором для защитников Украины, которые находятся в Донецкой области.

Об этом Юсупова сообщила на своей странице в Facebook и разместила банковские реквизиты для сбора средств.

"Срочная потребность. Нужен еще один дрон с тепловизором. Направление Бахмута. Там продолжаются ожесточенные бои и обстрелы артой. Наши бойцы очень просят дрон с тепловизором, потому что именно ночью оккупанты обстреливают тяжелой артой. При помощи такого дрона ВСУ уничтожают врага", - рассказала волонтер о потребностях бойцов.

Она указала стоимость этих необходимых вещей: Комплект Autel Evo II Dual Rugged (640 т) v2

– 265 тысяч со скидкой будет 255 тысяч. И очень нужен прицел ночник Pulsar Digex C50-около 50 тысяч.

"У меня тысячи подписчиков, если каждый человек переведет 10, 30, 50 гривен, мы соберем. Прошу, вместе", - добавила Наталья Юсупова.

Paypal

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталия

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

5358385320002464 Монобанк

Там идут ожесточенные бои: волонтеры объявили срочный сбор на потребности военныхТам идут ожесточенные бои: волонтеры объявили срочный сбор на потребности военных

Напомним, ранее мы писали, что волонтеры также собирают средства на потребности защитников Украины в Николаевской области.

А также рассказывали, что украинские защитники показали, как с помощью дронов уничтожают позиции врага.

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