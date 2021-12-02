Украинцев просят помочь многодетной семье, которая годами борется с раком: "не перестаем за вас молиться"

"Есть ли жизнь после 3-х лет лечения рака и мужа, и жены в одной семье, когда ажиотаж спал, шок друзей прошел, а жизнь еще продолжается? Как мы все это выгребаем? Пока и сам не пойму. Но счета эмоциями не оплачиваются. Я слишком хорошо это знаю", - пишет он.

Шупарский за последние годы прошел 30 курсов химиотерапии, из которых 8 - таргетной.

"Последнее обследование пару дней назад подвело всему этому "удовольствию" итог: опухоль в груди продолжает расти. Медленно, волнообразно, шаг назад - два вперед. Но непреклонно", - говорится в публикации.

Кроме того, в результате такого количества химиотерапий его организм стал очень сильно сдавать: начались онемения пальцев на руках и ногах.

"Огромные (как теннисный мяч) болючие лимфоузлы на шее, полная слабость, а теперь еще активная боль в груди (с бессонницей, все как положено) - и я не заметил, как плотно сижу на гормонах и обезболивающих... И что дальше? В целом список короткий. Назначили иммунотерапию. Очередное чудо в моей жизни - за какое-то количество этого космически дорогого лекарства я не плачу... Сколько его так будет? Не знаю", - рассказал Тимофей.

У его жены Юлии этой весной был рецидив - сразу 4яя терминальная стадия, 13 метастазов в легких.

"8 курсов иммунотерапии и 42 дня полное голодание по протоколу Бройса... непрестанные молитвы друзей и близких - и все 13 метастазов исчезли. 3-я ремиссия на 4-й стадии меланомы? Серьезно? (цитирую врача) Только в нашей чудесной семье! Но на днях и Юля тоже проходила обследование. Внутри все чисто. Метастазы не возвращались. Зато... на ноге, где уже было 2 операции одна из родинок переродилась в злокачественную", - пишет Шупарский.

И вот снова потребовалась операция.

Юлия Шупарская в больничной палате 2 декабря после операции (фото: facebook.com / Тимофей Шупарский)

Тимофей отметил, что для обеспечения такой продолжительной борьбы с недугами и поддержания семьи - супруги воспитывают троих детей - ему приходится столько работать, сколько он не работал, когда был здоров. Но все равно этого далеко не достаточно.

"Бывают моменты, когда в минуты острой боли и тяжелых мыслей я думаю: что будет с моей семьей, если вдруг Бог захочет меня забрать? Простите, это не упадничество. Моя вера сильна, как никогда и упование на милость Божью осознанно", - рассказывает он.

Сейчас Тимофей обращается ко всем неравнодушным, и это его крик о помощи.

"Поэтому, друзья, после месяцев молитв, размышлений, сомнений говорю прямо - очень нужна ваша помощь. Знаю, что у Бога для нас уже все готово через многих из вас. Некоторые Ангелы Божьи помогают нам все это время, без них бы нам и до этого времени не дотянуть. Спасибо вам, дорогие! Вы не представляете, какая ценная была все эти месяцы ваша помощь! Мы не перестаем за вас молиться", - говорит мужчина.

Как помочь

Тимофей опубликовал реквизиты для денежной помощи:

"Моя карта Приват 4149 6293 0080 4853

ВестернЮнион: Tymofii Shuparskyi"

Тимофей и Юлия Шупарские с детьми (фото: facebook.com / Тимофей Шупарский)