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Украинцев предупредили о важных изменениях про выплату пенсий: кого затронет

Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсии в Украине будут выплачиваться некоторым людям по-разному. Из-за временной оккупации, окружения, или активных военных действий, не всем пенсионерам возможно доставить пенсии по месту жительства. Таким пенсионерам выплаты будут приходить на счета в Ощадбанке.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Такое решение относительно выплат приняло правительство.

Как будут начислять пенсию

Пенсию будут зачислять на счета после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.

Как можно будет получить пенсию

Деньги человек сможет получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. Для этого нужно будет предоставить паспорт и справку с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.

Пенсия сохранится при неполучении

Если пенсионер не снимет свои деньги в Ощадбанке, вся сумма пенсии сохранится, и как только появится возможность, Укрпочта доставит по месту жительства как неполученную сумму пенсии, так и выплаты за текущий период.

Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому адресу, через Ощадбанк, или другой избранный уполномоченный банк.

Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия зачисляется на карточки.

Ранее мы писали, что такое "цифровой чемодан", как им воспользоваться.

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Пенсия в Украине