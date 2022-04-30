Украинцев предупредили о важных изменениях про выплату пенсий: кого затронет

Такое решение относительно выплат приняло правительство.

Как будут начислять пенсию

Пенсию будут зачислять на счета после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.

Как можно будет получить пенсию

Деньги человек сможет получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. Для этого нужно будет предоставить паспорт и справку с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.

Пенсия сохранится при неполучении

Если пенсионер не снимет свои деньги в Ощадбанке, вся сумма пенсии сохранится, и как только появится возможность, Укрпочта доставит по месту жительства как неполученную сумму пенсии, так и выплаты за текущий период.

Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому адресу, через Ощадбанк, или другой избранный уполномоченный банк.

Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия зачисляется на карточки.