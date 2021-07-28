Украинцев предупредили об угрозе штамма "Дельта": что посоветовали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что новый штамм "Дельта" серьезно угрожает украинцам.

Об этом сказано в сообщении Минздрав .

В частности, в сообщении говорится о том, в США, Великобритании, странах ЕС растут случаи штамма коронавирус SARS-CoV-2 "Дельта". Кроме того, этот вирус более сложное течение COVID-19.

По словам американских ученых, вариант Delta распространяется с невероятной скоростью и сейчас составляет более 83% всех вирусов, циркулирующих в Америке.

По словам доктора Рошеля Валенского, который высказался на последнем брифинге в Белом доме представитель Комиссии по реагированию на COVID-19, вариант вируса гораздо заразнее, чем обычный штамм коронавируса.

"Это один из самых инфекционных респираторных вирусов, о котором мы знаем, и который я видел за свою 20-летнюю карьеру", – говорит врач.

В Минздраве напомнили, что прививки от COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни.

Также у каждого украинца есть возможность вакцинироваться:

в ближайшем пункте прививки;

в центре массовой вакцинации;

или к вам приедет мобильная бригада (в организованные коллективы более 50 человек и маломобильных граждан).

Что известно о "Дельте"

Штамм имеет несколько мутаций шипоподібному белка коронавирус, которые способствуют его быстрому распространению.

Как известно, люди с сопутствующими заболеваниями подвергались большему риску госпитализации.

Симптомы "Дельта" немного отличаются от симптомов оригинального коронавируса.

Среди основных симптомов выделяют: