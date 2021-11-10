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Ученые назвали фрукт, который может вдвое снизить риск возникновения инсульта

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Среда 10 ноября 2021 21:05
Ученые назвали фрукт, который может вдвое снизить риск возникновения инсульта Что поможет снизить риск инсульта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые провели исследование, которое показало, что фрукты и овощи с белой мякотью могут снизить вероятность инсульта из-за их уникальных антиоксидантов. Ведь инсульт возникает, когда затрудняется приток крови к мозгу.

Ехргеѕѕ пишет, что некоторые профилактические меры могут снизить риск инсульта.

Какой фрукт снизит риск инсульта

По словам ученых, среди подобных овощей и фруктов эффективными являются груши. В частности, они способны нормализовать артериальное давление и холестерин благодаря натуральной клетчатке, известной как пектин. Как известно, это непереваренное пищевое волокно, образующее гелеобразующую массу, которая собирает со стенок кишечника токсичные вещества.

"Груши - хороший источник клетчатки и нескольких полезных растительных соединений включая катехин (антиоксиданты). Также он содержащийся в яблоках и какао, может помочь снизить кровяное давление, улучшить здоровье кровеносных сосудов и предотвратить образование тромбов", – говорится у исследователей Рочестерского университета (США).

Ученые назвали фрукт, который может вдвое снизить риск возникновения инсульта

Груши уменьшают риск инсульта (freepik)

Кроме того, в 2011 году группа исследователей предположила, что груши могут защитить мозг от инсульта. Поэтому исследователи изучили медицинские карты более 20 тысяч человек в возрасте 40 лет, и тогда ни у кого не было сердечно-сосудистых заболеваний.

Также, за десять лет среди исследуемых произошло 233 инсульта. Отмечается, что те, кто регулярно ел груши, яблоки, овощи с белой мякотью, на 52% были менее склонны к инсульту.

Специалисты пришли к выводу, что риск инсульта снижается на 9 процентов с каждыми 25 граммами белых фруктов и овощей, потребляемых в день.

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