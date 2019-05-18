Украинцев предупредили об опасности: что случилось

Украинцам рассказали, что делать в случае опасного штормового ветра
Шторомове предупреждение желтого уровня опасности синоптики объявили в субботу, 18 мая. По информации Украинского гидрометцентра, сильный шквальный ветер с грозами накроет значительную часть страны.
Так, погодных неприятностей следует ожидать жителям запада, а также Одесской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.
Здесь непогода продлится до самого вечера, указанные области будет заливать дождями, будет дуть сильный шквальный ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду.
А Ровенскую и Черновицкую область засыплет градом.
В Украине объявили штормовое предупреждение (фото: meteo.gov.ru)
При сильных шквальных порывах ветра спасатели ГСЧС советуют:
Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные жители зафиксировали на фото и видео крупный град, что выпал в Новоград-Волынском и торнадо, который прошелся сразу по нескольким селам и нанес вред многим домохозяйствам.
Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в мае. Они предупредили, когда украинцам стоит ожидать ухудшения погодных условий.