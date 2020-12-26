Украинцев предупредили об опасности популярной новогодней закуски

Украинцы, покупающие мясную нарезку, часто рискуют получить просроченный продукт или столкнуться с обвесом. Кроме того, перед самим Новым годом стоимость изделий из мяса поднялась до 10%. Какие еще опасности могут ждать при покупке колбасы или ветчины, рассказал директор Института потребительских экспертиз Юрий Чорнобривец.

На вопрос, покупать ли мясную нарезку, на которой часто нет дат, эксперт ответил, что этом может быть опасно для здоровья. Эксперт высказал свои опасения касаемо недатируемых продуктов в эфире телеканала "Украина 24".

"Зачастую есть проблема с этим. Честно говоря, я сам негативно отношусь к нарезкам, обязательно смотрю на маркировку, сроки хранения и стараюсь покупать более цельным куском, там риска меньше", – заявил специалист.

Кроме того, Чорнобривец считает, что вместе с риском для здоровья, для некоторых украинцев покупка мясных деликатесов может закончиться большими затратами, чем стоит покупаемый продукт на самом деле.

"В небольших магазинах, небольших супермаркетах такие вещи регулярны. Поэтому потребителю нужно внимательно за этим смотреть. В больших магазинах, как правило, такие вещи не практикуют, но человеческий фактор никто не отменял. В нашей торговле нужно ухо в остро держать – ответственность за то, что вы купите, скорее не на магазине, а именно на вас", – подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что экономисты видят также проблему в том, что непосредственно перед новогодними праздниками стоимость некоторых продуктов существенно растет. Так, к Новому году стоимость импортных фруктов и колбас выросла минимум на 10%.

Напомним, что ранее диетолог раскрыла секрет, как в новогоднюю ночь вкусно полакомиться и не объесться.

До этого экономисты рассчитали стоимость новогоднего стола-2021. Так, стоимость салата "Оливье" за год выросла на 14%.

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