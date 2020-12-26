Українців попередили про небезпеку популярної новорічної закуски

Українці, які купують м'ясну нарізку, часто ризикують отримати прострочений продукт або зіткнутися з обвісом. Крім того, перед самим Новим роком вартість виробів з м'яса піднялася до 10%. Які ще небезпеки можуть чекати при купівлі ковбаси або шинки, розповів директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

На питання, чи купувати м'ясну нарізку, на якій часто немає дат, експерт відповів, що це може бути небезпечно для здоров'я. Експерт висловив свої побоювання стосовно непродатованих продуктів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Найчастіше є проблема з цим. Чесно кажучи, я сам негативно ставлюся до нарізок, обов'язково дивлюся на маркування, терміни зберігання і намагаюся купувати більш цілісним шматком, там менше ризику", – заявив фахівець.

Крім того, Чорнобривець вважає, що разом з ризиком для здоров'я, для деяких українців купівля м'ясних делікатесів може закінчитися більш великими витратами, ніж коштує обраний продукт насправді.

"В невеликих магазинах, невеликих супермаркетах такі речі регулярні. Тому споживачу потрібно уважно за цим дивитися. У великих магазинах, як правило, такі речі не практикують, але людський фактор ніхто не скасовував. В нашій торгівлі потрібно вухо в гостро тримати – відповідальність за те, що ви купите, швидше не на магазині, а саме на вас", – підкреслив експерт.

Варто відзначити, що економісти вбачають проблему в тому, що безпосередньо перед новорічними святами вартість деяких продуктів істотно зростає. Так, до Нового року вартість імпортних фруктів і ковбас виросла мінімум на 10%.

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До цього економісти розрахували вартість новорічного столу-2021. Так, вартість салату "Олів'є" за рік зросла на 14%.

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