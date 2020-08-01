Белая, черная или красная: какая смородина самая полезная

Назван самый полезный вид смородины (фото: pixabay.com)

В Украине растет несколько видов смородины, все они полезны, но только одна - самая лучшая

Смородина считается одной из самых полезных ягод в мире. К примеру, в Великобритании она уверено лидирует в списке ягод, что растут в стране. И не зря, ведь смородину по праву считают "витаминной бомбой". Ученые даже обнаружили в ягоде свойства защищать от болезней сердца и предупреждать появление диабета.

Сорта смородины различают по окраске, плотности и аромату. У черной более ароматные ягоды и листья. Из плодов готовят варенье, перетирают с сахаром, делают соусы. Листья бросают в консервацию. Красную и белую смородину используют для морсов, желе и киселей. О пользе этой ягоды рассказала ведущая программы "Ревизор" на Новом Канале, кулинар Юлия Панкова.

"В красной смородине много йода, пектина, органических кислот и минеральных солей. В ягоде столько витаминов, что ее следовало бы продавать в аптеках, а не на рынках. Белая смородина хорошо влияет на состав крови, выводит соли и токсины, снижает уровень холестерина. Черная богата витамином С, даже в лимоне его в десять раз меньше. Поэтому она полезна при авитаминозе и при простуде", - уверена ведущая.

Именно черную смородину по праву считают народным средством от всех недугов, ведь она: