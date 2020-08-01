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Белая, черная или красная: какая смородина самая полезная

Суббота 01 августа 2020 13:20
Белая, черная или красная: какая смородина самая полезная
Назван самый полезный вид смородины (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

В Украине растет несколько видов смородины, все они полезны, но только одна - самая лучшая

Смородина считается одной из самых полезных ягод в мире. К примеру, в Великобритании она уверено лидирует в списке ягод, что растут в стране. И не зря, ведь смородину по праву считают "витаминной бомбой". Ученые даже обнаружили в ягоде свойства защищать от болезней сердца и предупреждать появление диабета.

Сорта смородины различают по окраске, плотности и аромату. У черной более ароматные ягоды и листья. Из плодов готовят варенье, перетирают с сахаром, делают соусы. Листья бросают в консервацию. Красную и белую смородину используют для морсов, желе и киселей. О пользе этой ягоды рассказала ведущая программы "Ревизор" на Новом Канале, кулинар Юлия Панкова.

"В красной смородине много йода, пектина, органических кислот и минеральных солей. В ягоде столько витаминов, что ее следовало бы продавать в аптеках, а не на рынках. Белая смородина хорошо влияет на состав крови, выводит соли и токсины, снижает уровень холестерина. Черная богата витамином С, даже в лимоне его в десять раз меньше. Поэтому она полезна при авитаминозе и при простуде", - уверена ведущая.

Именно черную смородину по праву считают народным средством от всех недугов, ведь она:

  • тонизирует сердечно-сосудистую систему,
  • снижает уровень сахара в крови,
  • укрепляет иммунитет и устойчивость организма к заболеваниям,
  • уничтожает вирусы группы А и В,
  • улучшает и стимулирует деятельность желудка и кишечника,
  • нормализует обмен веществ,
  • действует успокаивающе при неврологических заболеваниях, головной боли, нарушениях сна,
  • сохраняет зрение,
  • поддерживает умственные способности в пожилом возрасте,
  • улучшает функцию почек.

Ранее эксперты назвали самые опасные продукты на нашем столе. Некоторые из них могут повредить пищевод и заразить крысиной болезнью.

Также мы писали, что названа самая полезная лесная ягода, которая поможет вашему зрению.

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