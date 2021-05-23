Украинцев предупредили о мошенниках, которые "кидают" на крупные суммы: работают законно

По словам блогера, все случилось еще в июне 2020-го года. Его родителей, людей немолодого возраста, обманули обещанием установить газовые счетчики. После того как якобы "договор" был оформлен и подписан, а сумма 3200 грн была оплачена, мошенники стали "кормить" обещаниями и "завтраками".

"Некто - Павленко Руслан Анатольевич, путем злоупотребления доверием и мошеннических действий выманил у моих родителей сумму в размере 3200 грн, якобы на установку газовых счетчиков, мол, зачем вам таким заниматься, Компания устроит все сама, а главное - деньги вперед и подпишите там кое-какие бумаги", - пишет Владимир.

Фото: Мошенники обманывают украинцев с установкой газовых счетчиков, купон на скидку (facebook.com/Владимир Степаненко)

Интересно, что "подрядчик" отвечал на звонки, но все время путался в именах, прикрывался карантином, массовостью заказов, иногда переходя на грубости, что, мол, сказали завтра, значит завтра. Обещали даже вернуть деньги за сорванные условия договора, но дальше обещаний дело не зашло.

Владимиру Степаненко удалось найти данные по аферистам, которые действуют вполне законно, ведь оформлены они как ФОП.

"Удалось найти отдельно инфо по данным персонажам, что таким образом разводят доверчивых и наивных людей, увы и ах, но в это смутное время одни хотят дешевле, а другие "впаривают" воздух за деньги", - добавил блогер.

Отметим, что компания зарегистрирована еще в 2014-м году. Можно лишь предполагать, сколько доверчивых украинцев попались на удочку аферистов.

Фото: Данные о мошенниках, которые работают в Киеве и области (facebook.com/Владимир Степаненко)

"Надеюсь, что данный пост и информация в нем, помогут восстановить статус-кво, справедливость и привести к уголовной ответственности мошенников, возможно, даже быть более бдительными потенциальных жертв, что сократит возникновение таких случаев и сделает наше общество чище!" - добавил киевлянин.