Украинцев предупредили о мощнейшей магнитной буре: такого не было давно

Даты магнитной бури

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитная буря нас ждет 13-14 мая. Особенно сильным удар будет в пятницу 14-го числа - его сила - G2.

При этом возбужденной магнитосфера будет с 12 по 17 мая, а затем небольшой всплеск ожидается 20-го числа.

Скрин: Даты магнитных бурь в мае (tesis.lebedev)

Что такое магнитная буря

Под магнитной, или (геомагнитной бурей), ученые подразумевают один из видов геомагнитной активности. Такое явление случается при поступлении в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, которые начинают взаимодействовать с магнитосферой Земли.

Магнитная буря бывает разной по длительности - от нескольких часов до нескольких дней.

Для кого дни магнитной бури опасны, и как уберечься

Первыми чувствуют на себе магнитную бурю метеочувствительные люди, пожилые, те, у кого есть хронические болезни, сердечники, гипертоники и гипотоники.

В это время может болеть голова, бывают приступы мигрени, старые травмы напоминают о себе, а давление может "скакать".

Эксперты говорят, что упадок сил, головную боль и чувство усталости в дни сильных магнитных бурь могут чувствовать даже люди с крепким здоровьем.

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, воспользуйтесь несколькими советами: