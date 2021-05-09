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Украинцев предупредили о мощнейшей магнитной буре: такого не было давно

Автор: Светлана Мащенко

Магнитная буря в середине мая будет особенно сильной. Украинцам назвали даты ударов и предупредили, что они будут мощностью G2, что случается довольно редко.

Когда ждать магнитную бурю, кому она опасна, и как уберечься - читайте далее в нашем материале.

Даты магнитной бури

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитная буря нас ждет 13-14 мая. Особенно сильным удар будет в пятницу 14-го числа - его сила - G2.

При этом возбужденной магнитосфера будет с 12 по 17 мая, а затем небольшой всплеск ожидается 20-го числа.

Скрин: Даты магнитных бурь в мае (tesis.lebedev)

Что такое магнитная буря

Под магнитной, или (геомагнитной бурей), ученые подразумевают один из видов геомагнитной активности. Такое явление случается при поступлении в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, которые начинают взаимодействовать с магнитосферой Земли.

Магнитная буря бывает разной по длительности - от нескольких часов до нескольких дней.

Для кого дни магнитной бури опасны, и как уберечься

Первыми чувствуют на себе магнитную бурю метеочувствительные люди, пожилые, те, у кого есть хронические болезни, сердечники, гипертоники и гипотоники.

В это время может болеть голова, бывают приступы мигрени, старые травмы напоминают о себе, а давление может "скакать".

Эксперты говорят, что упадок сил, головную боль и чувство усталости в дни сильных магнитных бурь могут чувствовать даже люди с крепким здоровьем.

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, воспользуйтесь несколькими советами:

  • не перетруждайтесь физически и эмоционально,
  • избегайте стрессов,
  • побольше гуляйте на свежем воздухе,
  • откажитесь от алкоголя, курения, бодрящих напитков (кофе, энергетики),
  • примите утром контрастный душ, а вечером - теплую ванну.

К слову, в июне украинцы смогут наблюдать за солнечным затмением. Стала известна дата, и где его можно будет увидеть.

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