Украинцы смогут увидеть солнечное затмение: когда оно произойдет

Украинцы смогут увидеть солнечное затмение (фото: pixabay)

Украинцы в этом году смогут созерцать солнечное затмение. Оно произойдет 10 июня 2021 году, и его увидят жители почти всей страны кроме южных областей. Интересно, что это событие станет уникальным, поскольку затмение будет видно в 60-ти странах и даже на Северном полюсе. Последний раз такое было только в 2003 году.

Затмение станет кольцеобразным и, к примеру, из Киева можно будет увидеть закрытие солнечного диска на 12%, пишет ukranews.

При наблюдении следует соблюдать меры предосторожности – смотреть на Солнце невооруженным глазом нельзя. Также нельзя использовать солнцезащитные очки, телескоп и бинокль. Для этого подойдут такие подручные средства, как рентгеновские фотоснимки, засвеченная фотопленка, лазерные диски, сварочная маска, в крайнем случае над свечкой можно закоптить пленку или стекло.

Астрологи говорят, что время солнечного затмения – период сложный, агрессивный и опасный. В этот период нельзя принимать важных решений, делать поспешные выводы и ругаться с близкими.

Будьте осторожны с алкоголем, критикой, резкими словами. Не занимайтесь в это время экстримом, не испытывайте судьбу и не ссорьтесь с начальством.

При этом период солнечного затмения может принести и положительные изменения в жизни. Для этого следует проявлять активность и рассчитывать только на себя и свои силы. Также это время подходит для различных практик, медитаций и избавления от страхов и фобий.

В день солнечного затмения астрологи советуют искать единомышленников и даже свою вторую половинку. Доброй приметой считается заключение брака, но при условии, что между будущими супругами есть глубокая духовная связь.

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