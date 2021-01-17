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Украинцы смогут увидеть солнечное затмение: когда оно произойдет

Воскресенье 17 января 2021 21:00
Украинцы смогут увидеть солнечное затмение: когда оно произойдет
Украинцы смогут увидеть солнечное затмение (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы в этом году смогут созерцать солнечное затмение. Оно произойдет 10 июня 2021 году, и его увидят жители почти всей страны кроме южных областей. Интересно, что это событие станет уникальным, поскольку затмение будет видно в 60-ти странах и даже на Северном полюсе. Последний раз такое было только в 2003 году.

Затмение станет кольцеобразным и, к примеру, из Киева можно будет увидеть закрытие солнечного диска на 12%, пишет ukranews.

При наблюдении следует соблюдать меры предосторожности – смотреть на Солнце невооруженным глазом нельзя. Также нельзя использовать солнцезащитные очки, телескоп и бинокль. Для этого подойдут такие подручные средства, как рентгеновские фотоснимки, засвеченная фотопленка, лазерные диски, сварочная маска, в крайнем случае над свечкой можно закоптить пленку или стекло.

Астрологи говорят, что время солнечного затмения – период сложный, агрессивный и опасный. В этот период нельзя принимать важных решений, делать поспешные выводы и ругаться с близкими.

Будьте осторожны с алкоголем, критикой, резкими словами. Не занимайтесь в это время экстримом, не испытывайте судьбу и не ссорьтесь с начальством.

При этом период солнечного затмения может принести и положительные изменения в жизни. Для этого следует проявлять активность и рассчитывать только на себя и свои силы. Также это время подходит для различных практик, медитаций и избавления от страхов и фобий.

В день солнечного затмения астрологи советуют искать единомышленников и даже свою вторую половинку. Доброй приметой считается заключение брака, но при условии, что между будущими супругами есть глубокая духовная связь.

Ранее астролог рассказала про самые важные события января, которые будут влиять на жизнь каждого из нас.

Также астролог предупредила о новолунии в Козероге 13 января. Для кого-то этот период будет удачным, а кому-то принесет проблемы.

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