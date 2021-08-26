Украинцев предупредили о грозовых ливнях с градом: где испортится погода

Метеорологи предупреждают о "сложной" погоде в центральных, Одесской и Николаевской областях. Также объявлен I уровень опасности ("желтый").

Осадки в виде кратковременных дождей с грозами ожидаются также в Волынской, Закарпатской, Житомирской областях и во всех северных регионах.

Температура воздуха в северных и центральных областях в дневное время составит около +20... +27 градусов.

На западе Украины столбики термометров будут варьироваться в пределах +19... +21 градус.

В восточной части Украины будет значительно теплее - термометры там покажут в дневное время около +26... +30 градусов.

В южных регионах днем воздух прогреется до +25...+29 градусов.

Карта погоды в Украине 26 августа (фото: meteo.gov.ua)