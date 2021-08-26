Українців попередили про грозові зливи з градом: де зіпсується погода

Метеорологи попереджають про "складну" погоду в центральних, Одеській і Миколаївській областях. Також оголошено I рівень небезпеки ("жовтий").

Опади у вигляді короткочасних дощів з грозами очікуються також у Волинській, Закарпатській, Житомирській областях та в усіх північних регіонах.

Температура повітря у північних і центральних областях в денний час складе близько +20... +27 градусів.

На заході України стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +19... +21 градус.

У східній частині України буде значно тепліше - термометри там покажуть в денний час близько +26... +30 градусів.

У південних регіонах вдень повітря прогріється до +25...+29 градусів.

Карта погоди в Україні 26 серпня (фото: meteo.gov.ua)