Кто из украинцев получит материальную помощь ко Дню Независимости: повезет не всем

Кто получит выплаты

Так, как говорится в распоряжении одноразовую социальную материальную помощь получит отдельная категория социально незащищенных верст населения столицы. Также, в том числе и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в городе Киеве.

Помощь в размере 700 гривен получат:

киевляне - члены семей, которые погибли или умерли в результате ранений, во время участия в Революции Достоинства. Также члены семей, которым посмертно присвоили звание Героя Украины за гражданское мужество, патриотизм и героическое отстаивание конституционных принципов демократии, выявленные во время Революции Достоинства;

члены семей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции;

киевляне - члены семей, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции;

близкие погибших (умерших) бойцов - добровольцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;

Выплаты в размере 500 гривен:

борцы за независимость Украины в ХХ веке;

Праведники Бабьего Яра;

киевляне, которые в дальнейшем были реабилитированы, и членам их семей, что принудительно переселили. Также и, которые получают повышение к пенсии в соответствии со статьей 77 Закона Украины "О пенсионном обеспечении";

киевляне, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 года по 19 сентября 1941;

родные погибших военнослужащих срочной военной службы;

лица, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили тяжелые телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014;

Помощь от государства в размере 400 гривен получат:

жители, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014;

киевляне с нарушениями слуха;

лица с недостатками зрения;

В размере 350 гривен получат:

киевляне, которые включены в перечень лиц, что во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили легкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014;

те, что защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

бойцы-добровольцы которые защищали государственный суверенитет на востоке Украины;

В размере 280 гривен выплатят:

киевлянам, получающим государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью";

люди с инвалидностью с детства. Также дети с инвалидностью, которые являются получателями социальной пенсии в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении" ;

получателям государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью";

киевляне, которые получают пособие на детей, больных тяжелыми перинатальные поражения нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанними заболеваниями, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич;

250 гривен получат киевляне, которые:

получают компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2004 № 558 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги";

получают компенсации физических лиц, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября;

2020 № 859 "некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе";

ежемесячно получают компенсационные выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста;

ежемесячно получают денежную помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода;

безработные пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Как будет происходить празднование

Как известно, Кабинет Министров запланировал расходы 5,4 миллиарда гривен на празднование 30-й годовщины независимости Украины. Кроме торжеств, эти деньги пойдут и на некоторые инфраструктурные проекты.

В частности тридцатую годовщину независимости Украины будут праздновать в течение трех дней. Проведут большой военный парад на Днепре и в Одессе на море, а также концерт в "Олимпийском".

23 августа во всех регионах Украины хотят поднять большие флаги. А уже 24 августа, на один День Независимости, проведут большой военный парад на Майдане в Киеве.