Українців очікує страшний наслідок карантину: справжній "бум"

Карантин призведе до розставання пар, які перебували разом (колаж РБК-Україна)

Психотерапевт розповіла українцям, що їх чекає після карантину

Карантин в Україні, який ввели через коронавірус, може привести суспільство до незворотних наслідків. Наприклад, подружжя або пари, які живуть разом, можуть закінчити свої відносини через довге перебування разом. Річ у тому, що у людей могли виникнути проблеми й нерозв'язні конфлікти, які призвели до точки неповернення. Є ймовірність, що для когось це стане останньою краплею і парам захочеться розійтися.

Таку думку озвучує психотерапевт і письменниця Олеся Бивалькевич. Експерт вважає, що раніше деякі пари терпіли один одного, через те, що можна було вийти і змінити обставини, під час карантину це стало неможливим.

"Коли "кордони відкриють", є ймовірність, що людям захочеться розбігтися, розлучитися — і як можна швидше", - сказала експерт "Фактам".

Психотерапевт привела в приклад Китай, в якому після карантину стався небувалий "бум" розлучень, люди просто вже не могли перебувати разом.

Нагадаємо, що 11 травня в Україні відбудеться перший етап пом'якшення карантину. Для людей відкриють перукарні та салони, можна буде гуляти в парку та сквері. Також запрацюють магазини непродовольчих товарів і ресторани з літніми майданчиками. Масковий режим і дотримання дистанції залишається обов'язковим у нашій країні.

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