Для украинцев открыли границы 25 стран: куда и как теперь можно попасть (список)

Туристов из Украины готовы принимать уже 25 стран, но в некоторых есть ограничения
С 14 июля для граждан Украины будут открыты границы 25 стран. За последние несколько дней в список добавили Багамские острова и Ливан. Некоторые страны будут требовать обязательный тест на коронавирус для пересечения границы, некоторые готовы делать тест в аэропорту.
Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, с 14 июля украинцы могут путешествовать в таких направлениях:
Как отметил Дмитрий Кулеба, в Турции туристам придется пройти медицинский осмотр и при необходимости сдать бесплатный тест на COVID-19, страховка на случай коронавируса – обязательна. Тунис и Багамские острова требуют от туристов уже сделанного анализа.
В Сербии ограничений нет, в Черногории – обязательная обсервация в течение 14 дней. В Хорватии от туристов требуют тест или отправляют на карантин, также нужно будет подтверждение брони на жилье, если украинцы едут с туристическими целями.
Перед вылетом на Багамские острова нужно получить разрешение на посещение на электронной странице багамского агентства путешествий и показать тест на коронавирус, которому не более 10 дней.
Министр иностранных дел рассказал, какие направления открыты для украинцев с 14 июля
Напомним, ранее мы писали о том, что Криклий объяснил, как проходить тестирование на коронавирус в аэропорту.
А также рассказывали о том, что названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны.