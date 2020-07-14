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Для украинцев открыли границы 25 стран: куда и как теперь можно попасть (список)

Автор: Анна Шиканова

Туристов из Украины готовы принимать уже 25 стран, но в некоторых есть ограничения

С 14 июля для граждан Украины будут открыты границы 25 стран. За последние несколько дней в список добавили Багамские острова и Ливан. Некоторые страны будут требовать обязательный тест на коронавирус для пересечения границы, некоторые готовы делать тест в аэропорту.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, с 14 июля украинцы могут путешествовать в таких направлениях:

  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Черногория
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Мексика
  • Египет
  • Тунис
  • Республика Корея
  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Южный Судан
  • Эфиопия
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Бурунди
  • Сейшельские острова
  • Багамские острова
  • Ливан

Как отметил Дмитрий Кулеба, в Турции туристам придется пройти медицинский осмотр и при необходимости сдать бесплатный тест на COVID-19, страховка на случай коронавируса – обязательна. Тунис и Багамские острова требуют от туристов уже сделанного анализа.

В Сербии ограничений нет, в Черногории – обязательная обсервация в течение 14 дней. В Хорватии от туристов требуют тест или отправляют на карантин, также нужно будет подтверждение брони на жилье, если украинцы едут с туристическими целями.

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Перед вылетом на Багамские острова нужно получить разрешение на посещение на электронной странице багамского агентства путешествий и показать тест на коронавирус, которому не более 10 дней.

Министр иностранных дел рассказал, какие направления открыты для украинцев с 14 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что Криклий объяснил, как проходить тестирование на коронавирус в аэропорту.

А также рассказывали о том, что названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны.

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