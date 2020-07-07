Для украинцев открыли 23 страны: куда можно улететь

В Министерстве иностранных дел рассказали, в какие страны сейчас могут въезжать украинцы. Сейчас в этом списке 23 государства. Среди них есть страны, в которые можно попасть только при наличии визы. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировался в Facebook.

"Также в некоторых странах действуют определенные карантинные ограничения", - заявил Дмитрий Кулеба.

Перечень стран, куда пустят украинцев:

Турция,

Сербия,

Албания,

Северная Македония,

Черногория,

Беларусь,

Великобритания,

США,

Мексика,

Египет,

Тунис,

Республика Корея,

Ирак,

Иран,

Афганистан,

Бурунди,

Южный Судан,

Эфиопия,

Сомали,

Кения,

Замбия,

Танзания,

Сейшельские острова.

Напомним, что страны Евросоюза до сих пор не открыли небо для украинцев из-за того, что наша страна находится в "красной зоне" в связи с стремительными темпами распространения коронавируса.

Как мы ранее писали, Украина возобновляет регулярные авиарейсы, куда можно полететь.