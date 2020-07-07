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Для украинцев открыли 23 страны: куда можно улететь

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В МИД рассказали, какие страны открыты для граждан Украины

В Министерстве иностранных дел рассказали, в какие страны сейчас могут въезжать украинцы. Сейчас в этом списке 23 государства. Среди них есть страны, в которые можно попасть только при наличии визы. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировался в Facebook.

"Также в некоторых странах действуют определенные карантинные ограничения", - заявил Дмитрий Кулеба.

Перечень стран, куда пустят украинцев:

  • Турция,
  • Сербия,
  • Албания,
  • Северная Македония,
  • Черногория,
  • Беларусь,
  • Великобритания,
  • США,
  • Мексика,
  • Египет,
  • Тунис,
  • Республика Корея,
  • Ирак,
  • Иран,
  • Афганистан,
  • Бурунди,
  • Южный Судан,
  • Эфиопия,
  • Сомали,
  • Кения,
  • Замбия,
  • Танзания,
  • Сейшельские острова.

Напомним, что страны Евросоюза до сих пор не открыли небо для украинцев из-за того, что наша страна находится в "красной зоне" в связи с стремительными темпами распространения коронавируса.

Как мы ранее писали, Украина возобновляет регулярные авиарейсы, куда можно полететь.

Автор: Людмила Жукова

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