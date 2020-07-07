Для украинцев открыли 23 страны: куда можно улететь

В МИД рассказали, какие страны открыты для граждан Украины
В Министерстве иностранных дел рассказали, в какие страны сейчас могут въезжать украинцы. Сейчас в этом списке 23 государства. Среди них есть страны, в которые можно попасть только при наличии визы. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировался в Facebook.
"Также в некоторых странах действуют определенные карантинные ограничения", - заявил Дмитрий Кулеба.
Перечень стран, куда пустят украинцев:
Напомним, что страны Евросоюза до сих пор не открыли небо для украинцев из-за того, что наша страна находится в "красной зоне" в связи с стремительными темпами распространения коронавируса.
Как мы ранее писали, Украина возобновляет регулярные авиарейсы, куда можно полететь.
Автор: Людмила Жукова