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Для українців відкрили 23 країни: куди можна полетіти

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У МЗС розповіли, які країни відкриті для громадян України

У Міністерстві закордонних справ розповіли, в які країни зараз можуть в'їжджати українці. Зараз в цьому списку 23 держави. Серед них є країни, в які можна потрапити тільки при наявності візи. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Також в деяких країнах діють певні карантинні обмеження", - заявив Дмитро Кулеба.

Перелік країн, куди пустять українців:

  • Туреччина,
  • Сербія,
  • Албанія,
  • Північна Македонія,
  • Чорногорія,
  • Білорусь,
  • Великобританія,
  • США
  • Мексика
  • Єгипет,
  • Туніс,
  • Республіка Корея,
  • Ірак,
  • Іран,
  • Афганістан,
  • Бурунді,
  • Південний Судан,
  • Ефіопія,
  • Сомалі,
  • Кенія,
  • Замбія,
  • Танзанія,
  • Сейшельські острови

Нагадаємо, що країни Євросоюзу досі не відкрили небо для українцівчерез те, що наша країна знаходиться в "червоній зоні" у зв'язку з стрімкими темпами поширення коронавірусу.

Як ми раніше писали, Україна відновлює регулярні авіарейси, куди можна полетіти.

Автор: Людмила Жукова

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