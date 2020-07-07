Для українців відкрили 23 країни: куди можна полетіти

У МЗС розповіли, які країни відкриті для громадян України
У Міністерстві закордонних справ розповіли, в які країни зараз можуть в'їжджати українці. Зараз в цьому списку 23 держави. Серед них є країни, в які можна потрапити тільки при наявності візи. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Також в деяких країнах діють певні карантинні обмеження", - заявив Дмитро Кулеба.
Перелік країн, куди пустять українців:
Нагадаємо, що країни Євросоюзу досі не відкрили небо для українцівчерез те, що наша країна знаходиться в "червоній зоні" у зв'язку з стрімкими темпами поширення коронавірусу.
Як ми раніше писали, Україна відновлює регулярні авіарейси, куди можна полетіти.
Автор: Людмила Жукова