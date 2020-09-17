У украинцев отбирают деньги с карт по телефону: раскрыта новая афера

Мошенники в Украине каждый раз ищут новые способы выманивать у людей деньги. Так, в этот раз у аферистов появилась новая схема "развода". Они звонят по телефону украинцам и называются сотрудниками "Ощадбанка". Об этом сообщает журналист Styler.

Итак. Схема обмана такова. С номера украинского оператора вы получаете звонок, вначале голосовая система вас оповещает, что ваша карта заблокирована и для ее разблокировки вас свяжут с сотрудником банка. Все звучит довольно правдоподобно, так как аферисты просто записали автоматическое сообщение украинского банка и включают его при звонке людям.

Далее к вам подключается якобы сотрудник финучреждения и просит перечислить вас, какие карты национальных банков у вас есть. Потом аферист просит, чтобы вы взяли карты в руки, а он якобы загружает информацию в системе.

Интересно, что преступники даже не знают фамилии "жертвы", а просят вас назвать фамилию и имя.

Что же делать в данной ситуации? Самое важное, никогда не сообщать данные своей карты непонятным людям по телефону, как бы они вам не представлялись. Обратите внимание, что сотрудники банков не могут звонить вам на телефон с "непонятных номеров".

Как мы ранее сообщали, мошенники придумали новый способ, как опустошить банковские счета украинцев. Они используют для этого приложения на смартфонах и от новой аферы пострадали уже сотни пользователей.