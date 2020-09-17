В українців відбирають гроші з карток по телефону: розкрита нова афера

Шахраї в Україні щоразу шукають нові способи видурювати у людей гроші. Так, в цей раз у аферистів з'явилася нова схема "розводу". Вони телефонують українцям і називаються працівниками "Ощадбанку". Про це повідомляє журналіст Styler.

Отже. Схема обману така. З номера українського оператора ви отримуєте дзвінок, спочатку голосова система оповіщає вас, що ваша картка заблокована і для її розблокування вас зв'яжуть із співробітником банку. Все звучить досить правдоподібно, так як аферисти просто записали автоматичне повідомлення українського банку і включають його при дзвінку людям.

Далі до вас підключається нібито співробітник фінустанови і просить перерахувати вас, які карти національних банків ви маєте. Потім аферист просить, щоб ви взяли карти в руки, а він нібито завантажує інформацію в системі.

Цікаво, що злочинці навіть не знають прізвища "жертви", а вас просять назвати прізвище та ім'я.

Що ж робити в даній ситуації? Найважливіше, ніколи не повідомляти дані своєї картки незрозумілим людям по телефону, як би вони не представлялися. Зверніть увагу, що співробітники банків не можуть телефонувати вам на телефон з "незрозумілих номерів".

Як ми раніше повідомляли, шахраї придумали новий спосіб, як спустошити банківські рахунки українців. Вони використовують для цього додатки на смартфонах і від нової афери постраждали вже сотні користувачів.