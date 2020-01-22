Украинцев оставляют в больницах дольше, чем нужно: Супрун сделала резкое заявление

Уляна Супрун рассказала, что в Украине пациентов необоснованно долго и без рациональных показаний оставляют в больницах. По словам бывшего руководителя Минздрава, часто это происходит для создания "правильной" отчетности, а не ради предоставления более эффективной и качественной медицинской помощи.

Медик отметила, что в Украине койко-мест на пациента втрое больше, чем в странах Евросоюза.

"И это совсем неэффективна практика, осталась нам в наследство от советской системы из-за ее плановой экономики и декларативного провозглашения здоровья граждан как высшая ценность государства", - подчеркнула она на странице в Facebook.

Также Супрун привела как подтверждение результаты исследования BMJ Open, в котором измеряли оценку величины необоснованности госпитализаций в двух регионах Украины. Вот некоторые ключевые результаты:

Исследователи анализировали показатели госпитализации в четырех отделениях - общей медицины, неврологии, хирургии и кардиологическом отделении.

В более трети случаев - 38,1%, в центральной области, 38,7% в западном регионе и 37,6% в общем госпитализаций в больницы были необоснованными.

Каждого седьмого пациента/ку, которые лечились в отделении медицинского учреждения, которое оказывает специализированную медпомощь, можно было бы лечить без удержания в больнице.

Более половины общего количества койко-дней (57,4%), проведенных пациентами в больницах, были признаны необоснованными или безосновательно увеличенными по количеству.

Доля лишнего пребывания пациентов в различных отделениях высокая, но наиболее лишним оказалось лечение в отделении общей медицины (64,6%).

В других отделениях, которые исследовали, показатели несколько ниже: в кардиологии (51,2%), неврологии (54,6%) и хирургии (52,4%). Цифры в скобках - показатель, изображающая процент от всех коек в отделении.

"То есть больше половины пациентов в каждом случае оставляли в больнице, чтобы просто занять кровать", - пишет Супрун.

Эксперты попробовали объяснить ситуацию такими возможными причинами, как содержание пациентов в больнице из-за отсутствия других способов ухаживать за ними после окончания лечения, а также преувеличение тяжести состояния пациентов.

"Такое "лечение" неэффективно для пациентов и нерационально для самой системы. Следующий этап трансформации системы здравоохранения, которое стартует с апреля 2020 года, должно изменить такой подход", - пишет Супрун.

Медик считает, что измененная модель финансирования и статус заведения позволит стимулировать эффективную работу медиков без привязок к каким-либо тарифным сеткам. Финансирование, которое станет получать заведение, не будет зависеть от количества коек и статистики их заполнения.

Также Супрун уверена, что изменения заработают, когда "деньги пойдут за пациентом" за конкретные гарантированные государством услуги, так как это уже произошло на уровне семейной медицины.

"Человека лечит врач, который имеет надлежащее оборудование, знания и навыки, а не кровать в больнице", - пишет она.