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Привязали к кровати: в больнице под Днепром врачи издевались над пациентом (видео)

STYLERЖизнь    21.12.2019 - 18:03
Привязали к кровати: в больнице под Днепром врачи издевались над пациентом (видео)
Под Днепром медики привязали пациента и не давали еду (фото: РБК-Украина)

Под Днепром в больнице разгорелся скандал

В Широковской районной больнице Днепропетровской области медики после операции привязали пациента к кровати и не давали ему еду и воду. Об этих издевательствах говорится в сюжете НТН.

Привязанного мужчину заметил другой пациент, который снял все на видео и выложил его в интернет. После этого произошел большой скандал, но врачи уверяют, что никаких издевательств с их стороны не было, и они действовали в соответствии с инструкциями.

Под Днепром медики привязали пациента и не давали еду (видео: YouTube)

Денис, которого привязали, попал на стационар из-за операции на коленном суставе. Он является подопечным Стародобровольского психоневрологического интерната. В интернате его считают спокойным человеком, который никогда не причинял зла ни себе, ни окружающим.

При этом один из пациентов больницы обвинил Дениса в том, что он украл у него кусок хлеба. Руководитель Широковской районной больницы Александр Рак заявил, что нет никаких нарушений, в том, что мужчину привязали к кровати ведь он психически неуравновешенный человек.

По словам главы больницы, у Дениса умственная отсталость и следуя протоколу Минздрава к нему была приминена фиксация для того, чтобы он не навредил ни себе, ни кому-то другому.

Стоит отметить, что юристы сомневаются в законности действий врачей, поскольку привязывать больного необходимо только в тех случая, когда он становиться опасным.

Инцидентом заинтересовались правоохранители и они выясняют все детали происшествия.

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