Украинцев могут оставить без газа: кто окажется в группе риска

В Украине с 2021 года могут начать отключение газа тем потребителям, у которых до сих пор не установлен газовый счетчик.

В Украине с 1 января 2021 года могут произвольно отключать подачу газа в случае отсутствия специальных счетчиков в домах украинцев. Такая норма прописана в законе "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". Об этом пишут в Telegram-канале "Украина онлайн".

В эту категорию может попасть приблизительно около 3 миллионов украинцев, у которых на данный момент нет газового счетчика. Как отмечают специалисты, часть населения боится открывать двери людям, которые могут установить эти счетчики.

Еще одна проблема – отсутствие финансовых средств на оплату услуг по установке газовых счетчиков. В эту группу в первую очередь попадают пенсионеры и социально незащищенные люди.

Украинцы, у которых нет счетчиков, утверждают, что им выгоднее платить по средней норме потребления (3,28 кубометра на каждого человека).

Как отмечают эксперты, есть вероятность того, что с 1 января 2021 года могут продлить разрешение на употребление газа по нормам, а не по данным газовых счетчиков. Однако продлить могут на небольшой срок.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы рискуют оказаться без зарплаты и жилья из-за долгов за коммунальные услуги.