Українців можуть залишити без газу: хто опиниться в групі ризику

В Україні з 2021 року можуть почати відключення газу тим споживачам, у яких до цього часу не встановлено газовий лічильник.

В Україні з 1 січня 2021 року можуть довільно відключати подачу газу в разі відсутності спеціальних лічильників в будинках українців. Така норма прописана в законі "Про забезпечення комерційного обліку природного газу". Про це пишуть в Telegram-каналі "Україна онлайн".

У цю категорію може потрапити приблизно близько 3 мільйонів українців, у яких на цей момент немає газового лічильника. Як відзначають фахівці, частина населення боїться відкривати двері людям, які можуть встановити ці лічильники.

Ще одна проблема - відсутність фінансових коштів на оплату послуг з установки газових лічильників. У цю групу в першу чергу потрапляють пенсіонери та соціально незахищені люди.

Українці, у яких немає лічильників, стверджують, що їм вигідніше платити за середньою нормою споживання (3,28 кубометра на кожну людину).

Як відзначають експерти, є ймовірність того, що з 1 січня 2021 року можуть продовжити дозвіл на вживання газу за нормами, а не за даними газових лічильників. Однак продовжити можуть на невеликий термін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці ризикують опинитися без зарплати та житла через борги за комунальні послуги.