Украинцев могут обязать делиться наследием с государством: что известно

В Минсоцполитики инициировали внесение очередных изменений в правила вступления в наследство. В частности, предложено разработать механизм компенсации средств, которые государство потратило на содержание пожилых граждан в органах опеки.
Так, родственникам умерших после смерти придется
возместить бюджетные средства.
Кроме того, соответствующий документ вызвал неоднозначную реакцию в юридической среде.
Когда нужно оформить наследство
По словам адвоката Ростислава Кравца, фактически авторы предложений устанавливают заранее вину лиц и пытаются снять ответственность государства за выполнение тех обязательств, которые она должна выполнять.
Также специалист отметил, что юристы
указали на жесткое установление сроков, в течение которых наследник может заявить о своих правах. По их мнению, отстранение из-за пропуска сроков наследника от имущества государство упрощает взятие "бесхозного" имущества на баланс.
В пользу государства играет и действующая судебная практика, из-за которой сложно восстановить срок принятия наследства.
"Нужны уважительные причины. Даже отсутствие в стране или проживание за границей большинство судей не признают таковой", — говорит эксперт.
Особенно во время карантина можно пропустить сроки. Поэтому нужно сразу обращаться к нотариусу в случае дела о наследстве.
Как известно, в случае смерти близкого родственника, в наследство нужно вступить
не позднее чем через шесть месяцев.
"Подать соответствующее письмо в нотариальную контору с заявлением о том, что вы планируете взять это наследство. А в дальнейшем уже предоставить все документы", — посоветовал он.