ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українців можуть зобов'язати ділитися спадщиною з державою: що відомо

Новость на русском →
Субота 21 серпня 2021 22:58
Українців можуть зобов'язати ділитися спадщиною з державою: що відомо Коли держава може забрати спадщину (фото: dn.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Мінсоцполітики ініціювали внесення чергових змін до правил вступу у спадок. Зокрема, запропоновано розробити механізм компенсації коштів, які держава витратила на утримання літніх громадян в органах опіки.

Про це пише UBR.

Так, родичам померлих після смерті доведеться відшкодувати бюджетні кошти.

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як зберегти субсидію після покупки нерухомості.

Також за місяць собівартість будівництва житла значно зросла. Експерти назвали причини.

Читайте РБК-Україна в Google News
наследство государство
LITE
Свято 21 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 21 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини