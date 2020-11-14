Украинцев до конца года ждут несколько потеплений и крепкие морозы: синоптик назвал даты

Погода в Украине принесет потепление в ноябре, которое еще дважды нас порадует до начала зимы. При этом без температурных скачков в последний месяц осени не обойдется, и даже в декабре ожидаются периоды как сильных морозов - особенно в праздник Николая Чудотворца, так и оттепели - под Новый год.

Такой прогноз до конца 2020 года дал народный синоптик Леонид Горбань в эфире телеканала Obozrevatel TV.

По его словам, морозы в Украине до конца осени могут быть 19-20 ноября, затем 24-25 ноября и 28-29 ноября.

При этом ожидаемые даты относительного потепления: 21-23 ноября и 25-27 ноября. В эти периоды термометры покажут около +2…+4 градуса.

Уже в декабре теплый день выпадет на 7-е число, когда ожидается около +4...+5 градусов.

Затем с 8 по 14 декабря народный синоптик прогнозирует ночные морозы -9... -11 градусов.

После этого 13-17 декабря будет "плюсовая" температура около +4... +5 градусов.

В период с 18 и до 21 декабря ударят морозы около -10... -13 градусов. Особенно будет холодно на Николая 19 декабря.

Следующий - длинный период морозов, ожидается с 18 до 28 декабря. А уже 29-31 декабря снова будет оттепель, как раз под Новый год.

Рассказывая об осадках в декабре народный синоптик назвал следующие даты:

Снег с дождем прогнозируется: 6, 8, 11, 15-16 декабря, затем 18-20 будет снегопад без дождей, который вернется в Украину также 27-28 декабря, и 29-30 декабря зальет дождями.

Горбань добавил, что в январе 2021 года в Украине прогнозируются три оттепели и три периода морозов.

Также народный синоптик уточнил, что в указанном прогнозе он ориентировался в среднем на центральные части Украины.

Ранее мы рассказывали о том, что климатологи обновили прогноз погоды в Украине на зиму 2020-2021 года.

Напомним, что синоптики в Украине спрогнозировали первый снег на выходных.