Українців до кінця року чекають кілька потеплінь і міцні морози: синоптик назвав дати

Погода в Україні принесе потепління в листопаді, яке ще двічі нас порадує до початку зими. При цьому без температурних стрибків в останній місяць осені не обійдеться, і навіть у грудні очікуються періоди як сильних морозів - особливо на свято Миколи Чудотворця, так і відлиги - під Новий рік.

Такий прогноз до кінця 2020 року дав народний синоптик Леонід Горбань в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

За його словами, морози в Україні до кінця осені можуть бути 19-20 листопада, потім 24-25 листопада і 28-29 листопада.

При цьому очікувані дати відносного потепління: 21-23 листопада і 25-27 листопада. У ці періоди термометри покажуть близько +2...+4 градуси.

Вже в грудні теплий день випаде на 7-е число, коли очікується близько +4...+5 градусів.

Потім з 8 по 14 грудня народний синоптик прогнозує нічні морози -9... -11 градусів.

Після цього 13-17 грудня буде "плюсова" температура близько +4... +5 градусів.

У період з 18 до 21 грудня вдарять морози близько -10... -13 градусів. Особливо буде холодно на Миколая 19 грудня.

Наступний - довгий період морозів, очікується з 18 до 28 грудня. А вже 29-31 грудня знову буде відлига, саме під Новий рік.

Розповідаючи про опади у грудні народний синоптик назвав наступні дати:

Сніг з дощем прогнозується: 6, 8, 11, 15-16 грудня, потім 18-20 буде снігопад без дощів, який повернеться в Україну також 27-28 грудня, і 29-30 грудня заллє дощами.

Горбань додав, що в січні 2021 року в Україні прогнозуються три відлиги та три періоди морозів.

Також народний синоптик уточнив, що в зазначеному прогнозі він орієнтувався в середньому на центральні частини України.

Раніше ми розповідали про те, що кліматологи оновили прогноз погоди в Україні на зиму 2020-2021 року.

Нагадаємо, що синоптики в Україні спрогнозували перший сніг на вихідних.