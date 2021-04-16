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Украинцев хотят лишить льготного проезда: что будет взамен

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 14:09
Украинцев хотят лишить льготного проезда: что будет взамен Фото: В Украине хотят отменить льготный проезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине хотят отказаться от практики льготного проезда в общественном транспорте. Что предлагают взамен - читайте ниже в нашем материале.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

Так, вместо бесплатного проезда в правительстве планируют выплачивать денежную компенсацию - то есть поездки монетизируют.

В Министерстве социальной политики планируют выплачивать деньги или засчитывать бесплатные поездки на карту.

Инициатива поможет, как перевозчикам, так и пассажирам. Первые будут сразу же получать деньги, а льготникам не придется доказывать свое право на бесплатный проезд.

Отметим, что опрошенные киевляне пенсионного возраста скептически относятся к данному нововведению.

Монетизировать или оставить как есть, будет решать власть на местах. Она же будет определять суммы компенсации, но минимальная норма будет в диапазоне 25-30 поездок в месяц.

При этом местные власти говорят, что пойдут на такую реформу, если центральная власть будет помогать деньгами.

Видео: В Украине хотят отменить льготный проезд (ТСН)

Ранее мы писали, что в Киеве подорожал проезд в маршрутках. Появился список маршрутов.

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