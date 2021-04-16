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Українців хочуть позбавити пільгового проїзду: що буде натомість

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 14:09
Українців хочуть позбавити пільгового проїзду: що буде натомість Фото: В Україні хочуть скасувати пільговий проїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні хочуть відмовитися від практики пільгового проїзду в громадському транспорті. Що пропонують натомість - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це йдеться в сюжеті 1+1.

Так, замість безкоштовного проїзду в уряді планують виплачувати грошову компенсацію - тобто поїздки монетизують.

У Міністерстві соціальної політики планують виплачувати гроші або зараховувати безкоштовні поїздки на карту.

Ініціатива допоможе, як перевізникам, так і пасажирам. Перші будуть відразу ж отримувати гроші, а пільговикам не доведеться доводити своє право на безкоштовний проїзд.

Зазначимо, що опитані кияни пенсійного віку скептично ставляться до цього нововведення.

Монетизувати або залишити як є, буде вирішувати влада на місцях. Вона ж буде визначати суми компенсації, але мінімальна норма буде в діапазоні 25-30 поїздок на місяць.

При цьому місцева влада каже, що піде на таку реформу, якщо центральна влада буде допомагати грошима.

Відео: В Україні хочуть скасувати пільговий проїзд (ТСН)

Раніше ми писали, що у Києві подорожчав проїзд у маршрутках. З'явився список маршрутів.

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