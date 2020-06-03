Украинцев без газовых счетчиков хотят лишать субсидии: подробности

Субсидия в Украине (коллаж РБК-Украина)

Минэнерго Украины хочет пересмотреть нормативы потребления газа населением

В Украине планируют отказывать в предоставлении субсидии на коммуналку гражданам, которые не установят счетчики на газ. Также в министерстве энергетики и угольной промышленности предлагают повысить норматив потребления "голубого топлива".

Чиновники полагают, что норматив является заниженным, а новшество таким образом побудит граждан установить счетчики и оплачивать именно потребленный газ. Об этом передает "Обозреватель".

Также инициатива предполагает оплату за газ по более высокому тарифы, если отключают горячую воду.

Указывается следующий пример, когда в летнюю пору семья из 3 человек должна платить без счетчика за 15,6 "кубов" газа, или примерно по 3,9 кубометра за неделю.

"Когда в районе, где живет эта семья, будут проводить гидравлическое испытание, норматив на человека в месяц повысят до 7,1 кубометра из-за отсутствия горячей воды (зимой - до 12 кубометров). То есть за неделю придется платить за 5,3 кубометра, а в сумме за месяц, в котором проводят гидравлическое испытание, нужно будет заплатить за "лишние" 2,8 кубометра газа", - говорится в материале.

По мнению эксперта в сфере ЖКХ Анатолия Копчуна, нормативы потребления газа на самом деле стоит пересматривать, однако только после того, как у всех граждан будет возможность получить счетчик, стоимость которого заложена в тарифе.

Специалист возмущается, что если мы платим за счетчик в тарифе на газ, то теперь должны еще и переплачивать, потому что нам не установили этот счетчик.

"В чем здесь логика для потребителей? Нормативы нужно повышать, не спорю. Но где усредненный анализ потребления от Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг? Нам кто-то показал расчеты? Почему в постановлении ссылаются на оценки заинтересованной стороны (поставщика) - большой вопрос", - отмечает он.

Ранее мы публиковали инструкцию, как получить субсидию безработным украинцам.

Напомним также, что в Киеве скидка на оплату коммуналки будет действовать до конца карантина.

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Автор: Владимир Костырин