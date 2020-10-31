Украинцев будут штрафовать за нарушение карантина прямо на месте: какие суммы

В Украине хотят штрафовать за нарушение правил карантина и не ношение маски во время пандемии прямо на месте. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал Верховную Раду поддержать соответствующий законопроект, подготовленный Кабмином.

Речь идет о правительственной инициативе об усилении административной ответственности за отсутствие маски в общественных заведениях и транспорте, объяснил глава Минздрава на брифинге 31 октября.

"К большому сожалению, у нас хромает система контроля за соблюдением противоэпидемических правил", - отметил чиновник.

В случае принятия проекта закона полицейские смогут составлять протокол и требовать от нарушителей сразу же оплатить штраф.

На какие суммы будут штрафовать за отсутствие масок

Как рассказал глава Минздрава, штраф за не ношение масок или респираторов гражданами в соответствующих заведениях и сооружениях составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов.

Так, украинцам за не соблюдение противоэпидемических мероприятий и требований о масочном режиме придется заплатить от 170 до 225 гривен.

Министр заявил, что проект закона нардепы должны рассмотреть на следующей сессии парламента. Степанов надеется, что депутаты проголосуют за документ.

"Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID-19", - заявил чиновник.

Проект закона предоставляет право рассматривать дела о соблюдении этих противоэпидемических мероприятий исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов, а также Национальной полиции, органам Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

"Это непопулярная мера, но она нам очень необходима в связи со значительным ростом уровня заболеваемости. Для нас важно остановить распространение коронавирусной инфекции, а это возможно только при условии соблюдения противоэпидемических правил. Ношение масок, использования антисептиков и соблюдение дистанции - эти три простых правила снижают риск инфицирования", - подчеркнул Степанов.

Ранее Минздрав Украины предложил увеличить размер штрафа за нарушение карантина со 170 до 17 тысяч гривен.

Напомним, на днях появилось видео, как в Харькове полиция "ловила" пассажиров без маски в вагонах метро.