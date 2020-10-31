Українців штрафуватимуть за порушення карантину прямо на місці: які суми

В Україні хочуть штрафувати за порушення правил карантину і не носіння маски під час пандемії прямо на місці. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав Верховну Раду підтримати відповідний законопроект, підготовлений Кабміном.

Йдеться про урядову ініціативу про посилення адміністративної відповідальності за відсутність маски у громадських закладах та транспорті, пояснив глава МОЗ на брифінгу 31 жовтня.

"На превеликий жаль, у нас кульгає система контролю за дотриманням протиепідемічних правил", - зазначив чиновник.

У разі схвалення проекту закону поліцейські зможуть складати протокол і вимагати від порушників одразу ж сплатити штраф.

На які суми штрафуватимуть за відсутність масок

Як розповів глава МОЗ, штраф за носіння масок або респіраторів громадянами у відповідних закладах та спорудах становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів.

Так, українцям за не дотримання протиепідемічних заходів і вимог про масочний режим доведеться заплатити від 170 до 225 гривень.

Міністр заявив, що проект закону нардепи повинні розглянути на наступній сесії парламенту. Степанов сподівається, що депутати проголосують за документ.

"Він нам дуже необхідний на це час, коли у нас таке зростання COVID-19", - заявив чиновник.

Проєкт закону надає право розглядати справи про дотримання цих протиепідемічних заходів виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад, а також Національній поліції, органам Державної санітарно-епідеміологічної служби.

"Це непопулярний захід, але він нам дуже необхідний у зв'язку зі значним зростанням рівня захворюваності. Для нас важливо зупинити розповсюдження коронавірусної інфекції, а це можливо лише за умови дотримання протиепідемічних правил. Носіння масок, використання антисептиків та дотримання дистанції - ці три простих правила знижують ризик інфікування", - наголосив Степанов.

Раніше МОЗ України запропонував збільшити розмір штрафу за порушення карантину від 170 до 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, днями з'явилося відео, як у Харкові поліція "ловила" пасажирів без маски у вагонах метро.