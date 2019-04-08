Украинцев будут лишать субсидий: кого коснутся изменения

Фото: Долги за коммуналку (коллаж РБК-Украина)

Счета за коммунальные услуги должны выплачиваться вовремя, напоминают украинцам

Монетизация субсидий активно действует в Украине – гражданам выдают субсидии наличными. Ожидается, что таким образом украинцы будут больше экономить и будут больше обращать внимание на энергоэффективность.

В то же время в Кабмине объявили об очередных проверках всех украинцев, которые получают субсидии в связи с тем, что отопительный сезон в Украине завершается. Об этом сообщили в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Рассказали, что скоро будут проверять каждого, кто получил такую помощь от государства. Например, работники социальных служб будут обращать внимание на долги субсидиантов и на то, получают ли они неофициальные доходы.

Если тот, кто получает субсидию, имеет еще и дополнительный доход, но имеет долги по коммуналке и вовремя не оплачивает счета, то субсидии такого человека лишат.

"Кроме того, субсидии могут лишить тех, кто задолжал за коммунальные услуги более 340 гривен. Сначала проверки будут проводиться онлайн-методом. По квартирам инспекторы ходить пока не будут", - рассказали в студии.

Видео: Система дала сбой: субсидіантам зачислили деньги на счета и не предупредили (Youtube/ТСН)

Также стало известно, что часто украинцы тратят выданные им средства на субсидию не на оплату коммунальных услуг, а на какие-то другие цели. Например, когда им выдают деньги на оплату коммунальных услуг на руки, то часто покупают шоколадные вафли или другие продукты. Часто это приводит к тому, что у украинцев накапливаются долги по коммуналке.

С другой стороны, есть те, кто тратит деньги на энергоэффективность, чтобы в итоге иметь меньшие счета. Например, ставит у себя дома пластиковые окна.

Напомним, ранее юрист рассказал, какие главные мифы о субсидии и о том, как получить субсидию без усилий и даже не выходя из дома.

Также стало известно, кому нужно будет подать новое заявление для того, чтобы оформить субсидию.