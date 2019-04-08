Українців будуть позбавляти субсидій: кого торкнуться зміни

Фото: Борги за комуналку (колаж РБК-Україна)

Рахунки за комунальні послуги мають сплачуватися вчасно, нагадують українцям

Монетизація субсидій активно діє в Україні – громадянам видають субсидії готівкою. Очікується, що таким чином українці будуть більше економити і будуть більше звертати увагу на енергоефективність.

В той же час у Кабміні оголосили про чергові перевірки всіх українців, які отримують субсидії у зв’язку із тим, що опалювальний сезон в Україні завершується. Про це повідомили в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Розповіли, що скоро будуть перевіряти кожного, хто отримав таку допомогу від держави. Наприклад, працівники соціальних служб будуть звертати увагу на борги субсидіантів і на те, чи отримують вони неофіційні доходи.

Якщо той, хто отримує субсидію, має ще й додатковий дохід, але має борги по комуналці і вчасно не сплачує рахунки, то субсидії таку людину позбавлять.

"Крім того, субсидій можуть позбавити тих, хто заборгував за комунальні послуги більше 340 гривень. Спочатку перевірки будуть проводитися онлайн-методом. По квартирах інспектори ходити поки не будуть", - розповіли у студії.

Відео: Система дала збій: субсидіантам зарахували гроші на рахунки і не попередили (Youtube/ТСН)

Також стало відомо, що часто українці витрачають видані ним кошти на субсидію не на оплату комунальних послуг, а на якісь інші цілі. Наприклад, коли їм видають гроші на оплату комунальних послуг на руки, то часто купують шоколадні вафлі або інші продукти. Часто це призводить до того, що у українців накопичуються борги по комуналці.

З іншого боку, є ті, хто витрачає гроші на енергоефективність, щоб врешті мати менші рахунки. Наприклад, ставить у себе вдома пластикові вікна.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, які є головні міфи про субсидію та про те, як отримати субсидію без зусиль та навіть не виходячи з дому.

Також стало відомо, кому треба буде подати нову заяву для того, щоб оформити субсидію.