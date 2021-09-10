Украинцев в Бельгии могут посадить за попытку вернуть сына, которого похитил француз (фото)

Он рассказал, что в другой бельгийской тюрьме содержат мужа молодой женщины, который усыновил ребенка Ирины от первого брака, после того, как суд лишил родительских прав биологического отца-француза.

Как француз вывез ребенка

По словам Друзенко, бельгийское "правосудие" грозит пожизненным родителям ребенка, которого они пытались вернуть домой после того, как правоохранительная система Франции не смогла наказать Дюамеля Кристофа, бывшего заместителя директора Французского института в Украине, который в мае 2019-го воспользовался дипломатическим статусом и вывез в багажнике машины с дипломатическими номерами сына Луи Виталия Дюамеля за пределы Украины.

Важно, что по официальному запросу Украины ребенок находится в международном розыске по линии Интерпола, но это не мешает Франции защищать права биологического отца Луи, который проживает под Парижем с матерью и сыном.

Кроме того, глава отметил, что МИД и Минюст Украины знают о проблеме. Также Нацполіція ведет досудебное расследование по делу похищения ребенка, которая есть гражданином Украины, и незаконного вывоза ее за границу, но за более чем два года никаких подвижек в деле так и не произошло.

Француз похитил ребенка (facebook.com/gennadiy.druzenko)

Интересные детали дела

Глава правления нашел странные не состыковки в деле о задержании украинцев, а именно арендованный автомобиль, в котором ехали Ирина, ее муж и Луи, остановили в Бельгии за 8 минут до того, как заявление о "похищении ребенка" было зарегистрировано во французской полиции.

Хотя муж Ирины остановился по требованию полиции и выключил двигатель, бельгийские полицейские направляли на украинцев оружие.

На следующий день был выписан европейский ордер на арест

Кроме того, во время кассационного обжалования законности задержания в Брюсселе прокурор Генпрокуратуры Бельгии как аргумент в пользу необходимости держать Ирину с мужем под стражей сказал, что они "украли" ребенка на угнанном авто. Хотя арендованный автомобиль был объявлен в розыск только на восьмой день после ареста Ирины и ее мужа.

Украинцам грозит пожизненное за попытку забрать собственного ребенка (facebook.com/gennadiy.druzenko)

"Европа должна понять, что украинцы не являются гражданами второго сорта! Что мы умеем отстаивать собственные права и не бросать в беде друг друга! Поэтому я прошу присоединиться к этому кейсу всех, кто может помочь Ирине, ее ребенку и мужу как можно быстрее вернуться на родину. А французского преступника, который считает, что дипломатический статус позволяет похищать украинских детей и вывозить их в багажнике заграницу, понести заслуженное наказание", - подчеркнул мужчина.