Украинцев в Бельгии могут посадить за попытку вернуть сына, которого похитил француз (фото)

Украинка Ирина Руц может попасть за решетку в Бельгии за то, что пыталась вернуть в Украину своего ребенка, которого похитил отец-француз еще в апреле 2019 го.
Об этом глава правления Центра Конституционного моделирования Геннадий Друзенко пишет на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что в другой бельгийской тюрьме содержат мужа молодой женщины, который усыновил ребенка Ирины от первого брака, после того, как суд лишил родительских прав биологического отца-француза.
По словам Друзенко, бельгийское "правосудие" грозит пожизненным родителям ребенка, которого они пытались вернуть домой после того, как правоохранительная система Франции не смогла наказать Дюамеля Кристофа, бывшего заместителя директора Французского института в Украине, который в мае 2019-го воспользовался дипломатическим статусом и вывез в багажнике машины с дипломатическими номерами сына Луи Виталия Дюамеля за пределы Украины.
Важно, что по официальному запросу Украины ребенок находится в международном розыске по линии Интерпола, но это не мешает Франции защищать права биологического отца Луи, который проживает под Парижем с матерью и сыном.
Кроме того, глава отметил, что МИД и Минюст Украины знают о проблеме. Также Нацполіція ведет досудебное расследование по делу похищения ребенка, которая есть гражданином Украины, и незаконного вывоза ее за границу, но за более чем два года никаких подвижек в деле так и не произошло.
Глава правления нашел странные не состыковки в деле о задержании украинцев, а именно арендованный автомобиль, в котором ехали Ирина, ее муж и Луи, остановили в Бельгии за 8 минут до того, как заявление о "похищении ребенка" было зарегистрировано во французской полиции.
Хотя муж Ирины остановился по требованию полиции и выключил двигатель, бельгийские полицейские направляли на украинцев оружие.
На следующий день был выписан европейский ордер на арест
Кроме того, во время кассационного обжалования законности задержания в Брюсселе прокурор Генпрокуратуры Бельгии как аргумент в пользу необходимости держать Ирину с мужем под стражей сказал, что они "украли" ребенка на угнанном авто. Хотя арендованный автомобиль был объявлен в розыск только на восьмой день после ареста Ирины и ее мужа.
"Европа должна понять, что украинцы не являются гражданами второго сорта! Что мы умеем отстаивать собственные права и не бросать в беде друг друга! Поэтому я прошу присоединиться к этому кейсу всех, кто может помочь Ирине, ее ребенку и мужу как можно быстрее вернуться на родину. А французского преступника, который считает, что дипломатический статус позволяет похищать украинских детей и вывозить их в багажнике заграницу, понести заслуженное наказание", - подчеркнул мужчина.
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