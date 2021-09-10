Українців в Бельгії можуть посадити за спробу повернути сина, якого викрав француз (фото)

Українка Ірина Руц може потрапити за ґрати в Бельгії за те, що намагалася повернути в Україну власну дитину, яку викрав батько-француз ще у квітні 2019 го.
Про це глава правління Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко пише на своїй сторінці в Facebook.
Він розповів, що в іншій бельгійській в'язниці утримують чоловіка молодої жінки, який усиновив дитину Ірини від першого шлюбу, після того, як суд позбавив батьківських прав біологічного батька-француза.
За словами Друзенка, бельгійське "правосуддя" загрожує довічним батькам дитини, яку вони намагалися повернути додому після того, як правоохоронна система Франції не змогла покарати Дюамеля Крістофа, колишнього заступника директора Французького інституту в Україні, який в травні 2019-го скористався дипломатичним статусом і вивіз у багажнику авто з дипломатичними номерами сина Луї Віталія Дюамеля за межі України.
Важливо, що за офіційним запитом України дитина перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, але це не заважає Франції захищати права біологічного батька Луї, який проживає під Парижем з матір'ю і сином.
Окрім того, глава зазначив, що МЗС і Мін'юст України знають про проблему. Також Нацполіція веде досудове розслідування у справі викрадення дитини, яка є громадянином України, і незаконного вивезення її за кордон, але за більш аніж два роки жодних зрушень у справі так і не відбулося.
Глава правління знайшов дивні нестикування в справі про затримання українців, а саме орендований автомобіль, в якому їхали Ірина, її чоловік і Луї, зупинили в Бельгії за 8 хвилин до того, як заяву про "викрадення дитини" було зареєстровано у французькій поліції.
Хоча чоловік Ірини зупинився на вимогу поліції і вимкнув двигун, бельгійські поліцейські направляли на українців зброю.
Наступного дня був тільки виписаний європейський ордер на арешт
Окрім того, під час касаційного оскарження законності затримання в Брюсселі прокурор Генпрокуратури Бельгії як аргумент на користь необхідності тримати Ірину з чоловіком під вартою сказав, що вони "вкрали" дитину на викраденому авто. Хоча орендований автомобіль було оголошено в розшук тільки на восьмий день після арешту Ірини та її чоловіка.
"Європа має затямити, що українці не є громадянами другого сорту! Що ми вміємо відстоювати власні права та не кидати у біді один одного! Тому я прошу долучитись до цього кейсу всіх, хто може допомогти Ірині, її дитині та чоловіку якнайшвидше повернутись на батьківщину. А французького злочинця, який вважає, що дипломатичний статус дозволяє викрадати українських дітей та вивозити їх у багажнику закордон, понести заслужене покарання", - підкреслив чоловік.
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