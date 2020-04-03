Украинцам запретили выходить из дому: кого это касается

Карантин в Украине усилили очередным постановлением Кабинета министров. Новые правила начнут действовать уже с 6 апреля. А за нарушение ограничений будут наказывать штрафом от 17 до 34 тысяч гривен. Кому с понедельника нельзя будет выходить на улицу, а в каких случаях это разрешено - в материале Styler.

Кто должен соблюдать строгие правила самоизоляции

Находиться в общественных местах без сопровождения взрослых категорически запрещено детям до 14 лет.

На строгой самоизоляции должны находится люди с диагнозом COVID-19, которые не подлежат госпитализации.

Люди, которые контактировали с больными коронавирусом, и те, у кого подозревают COVID-19, должны находиться на самоизоляции.

Люди старше 60 лет (кроме медработников и работников объектов критической инфраструктуры).

В каких случаях разрешат выйти в магазин

Те люди, которые нуждаются в самоизоляции (кроме людей с установленным диагнозом COVID-19), могут покидать места самоизоляции. Но для этого нужно подтвердить, что о них некому позаботиться.

Им разрешено ходить в аптеки и магазины, которые расположены в местах не дальше 2 километра от места самоизоляции. Кроме того, они дважды в день могут выгуливать собак.

Они обязаны находиться в масках или респираторах, но без клапана выдоха (такая маска защищает только того, кто ее носит, но не окружающих).

Как получить разрешение покинуть место самоизоляции

Министерству цифровой трансформации поручили до 5 апреля разработать соответствующий электронный сервис. В приложение внесут контактные данные лица, которое находится на самоизоляции, а также информацию о том, проживает ли человек сам, есть ли кому о нем позаботиться.

Украинцы на самоизоляции могут внести эту информацию в приложение самостоятельно.

А вот за предоставление ложных сведений о своей самоизоляции или при несоблюдении ограничительного режима может быть наложен штраф, а если эти действия приведут к заражению или смерти других людей - предусмотрена уголовная ответственность.