Украинцам выдадут еще один вид социальной помощи: кто сможет ее получить

Украинцы получат необходимую социальную помощь (фото: pixabay.com)

Одинокие люди с COVID-19 смогут получить помощь

Одинокие украинцы, люди у которых диагностирован коронавирус, могут рассчитывать на социальную помощь от государства. За медицинской или другой помощью человек сможет обратиться в городскую или областную государственную администрацию. Такие случаи предусмотрены нормативными документами. О б этом на брифинге 24 июля сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, люди, которые нуждаются в помощи, ее получат.

"Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь людям, которые в этом нуждаются ", – сказал Степанов.

На такую помощь могут рассчитывать следующие категории украинцев:

пожилые люди;

люди, которые живут сами на время заболевания;

люди с инвалидностью;

люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности купить те или иные вещи, или продукты питания.

Если человек нуждается в более детальной информации - он может позвонить на горячую линию областных администраций.

Как мы ранее писали, по состоянию на 24 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 972 человека. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, Киеве, Ровненской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Также мы сообщали, что названа стоимость вакцины от коронавируса для украинцев.