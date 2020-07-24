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Українцям видадуть ще один вид соціальної допомоги: хто зможе її отримати

П'ятниця 24 липня 2020 14:01
Українцям видадуть ще один вид соціальної допомоги: хто зможе її отримати
Українці отримають необхідну соціальну допомогу (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Самотні люди з COVID-19 зможуть отримати допомогу

Самотні українці, люди у яких діагностовано коронавірус, можуть розраховувати на соціальну допомогу від держави. За медичною або іншою допомогою людина зможе звернутися в міську чи обласну державну адміністрацію. Такі випадки передбачені нормативними документами. Про це на брифінгу 24 липня повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, люди, які потребують допомоги, її отримають.

"Цей обов'язок покладено на Київську міську та обласні державні адміністрації, у яких є відповідний підрозділ соціального захисту. Воно повинно супроводжувати і надавати соціальну допомогу людям, які цього потребують ", – сказав Степанов.

На таку допомогу можуть розраховувати наступні категорії українців:

  • літні люди;

  • люди, які живуть самі на час захворювання;

  • люди з інвалідністю;

  • люди, які проходять самоізоляцію і не мають можливості придбати ті чи інші речі, харчові продукти.

Якщо людина потребує детальнішої інформації - вона може зателефонувати на гарячу лінію обласних адміністрацій.

Як ми раніше писали, станом на 24 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися 972 людини. Найбільше нових випадків виявили у Львівській області, Києві, Рівненській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Також ми повідомляли, що названа вартість вакцини від коронавірусу для українців.

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