Украинцам увеличат коммунальные субсидии на время карантина: сколько добавят

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Людей просят оставаться дома и по возможности работать удаленно. Кабинет министров Украины также планирует выделить получателям субсидий дополнительно около 300 гривен на время карантина.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, правительство предложит дополнительную компенсацию для 3 млн получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в период карантина.

Это планируется сделать путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом, подогревом воды, пользования горячей и холодной водой.

Чиновник отметила, что на карантине люди будут сидеть дома и поэтому будет использоваться больше ресурсов. Поэтому правительство решило пойти на такой шаг. Порядок предоставления субсидии планируется вынести в среду на заседание Кабмина.

Стоит отметить, что в 2019 году средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг составил 1 200 гривен, размер льготы - 750 гривен.

Напомним, что в связи с карантином украинское правительство решило поддержать граждан из категории риска и предоставить им дополнительные выплаты в размере 1 тысячи гривен.

Деньги получат все пенсионеры, пенсия которых составляет менее 5 тысяч гривен в месяц. Такую же доплату получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры и инвалиды детства.