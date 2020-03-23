Українцям збільшать комунальні субсидії на час карантину: скільки додадуть

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня. Людей просять залишатися вдома і по можливості працювати віддалено. Кабінет міністрів України також планує виділити одержувачам субсидій додатково близько 300 гривень на час карантину.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, уряд запропонує додаткову компенсацію для 3 млн одержувачів субсидій на оплату комунальних послуг в період карантину.

Це планується зробити шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом, підігрівом води, користування гарячою і холодною водою.

Чиновник зазначила, що на карантині люди будуть сидіти вдома і тому буде використовуватися більше ресурсів. Тому уряд вирішив піти на такий крок. Порядок надання субсидії планується винести в середу на засідання Кабміну.

Варто зазначити, що в 2019 році середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг становив 1 200 гривень, розмір пільги - 750 гривень.

Нагадаємо, що у зв'язку з карантином український уряд вирішив підтримати громадян з категорії ризику і надати їм додаткові виплати в розмірі 1 тисячі гривень.

Гроші отримають всі пенсіонери, пенсія яких становить менше 5 тисяч гривень на місяць. Таку ж доплату отримають діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери та інваліди дитинства.